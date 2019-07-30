Gelir vergisi ödeme son günü ne zaman? Gelir vergisi ödeme yerleri..

Gelir vergisi ödeme son günü ne zaman? merak edilen konular arasında yer alıyor. Kira, zirai kazanç, ticari kazanç, menkul sermaye iradı, serbest meslek kazançları, ücretler ve diğer kazanç ve iratlar için gelir vergisi ödemesi senede iki eşit taksitte yapılıyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Gelir vergisi ödeme son günü ne zaman? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

GELİR VERGİSİ ÖDEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2019 yılının ilk taksit ödemeleri Mart ayı içerisinde yapıldı. Vergi mükellefleri gelir vergisi borcunun 2. taksit ödemelerine ise 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.Gelir vergisi ödemesi vergi dairelerinden yapılabildiği gibi, internet üzerinden veya GİB mobil uygulamasından da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, tüm vergi dairelerinden, yapılabiliyor.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Başkanlığın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

GELİR VERGİSİNE TABİ OLAN KAZANÇLAR NELERDİR?

- Serbest meslek kazançları,

- Ticari kazançlar,

- Zirai kazançlar,

- Gayrimenkul sermaye iratları,

- Menkul sermaye iratları,

- Hisse senedi satış kazancı.

GELİR VERGİSİNDEN KİMLER MUAFTIR?

Bazı esnaflar Gelir Vergisi Kanunu'ndan muaf tutulmuştur. Peki, vergiden muaf tutulan ticaret ve sanatla uğraşan gerçek kişiler kimlerdir?

- Gezici olarak yani bir iş yeri açmamak şartı ile perakende ticaret ile uğraşanlar.

- Bir iş yeri açmadan gezici olarak iş yapan, kalaycı, hallaç, lehimci, musluk tamircisi, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, çilingir, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, hamal gibi küçük sanat erbapları.

- Köylerde gezici olarak her türlü sanatla uğraşanlar.

- Nehir, göl, deniz ve su geçitlerinde 50 rüsum tonilatoya kadar motorsuz nakil araçları işletenler.

- Hayvan ve bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar.

- Ziraat işlerinde kullanılan hayvan ve hayvan arabası, motor ve traktör, sandal gibi vasıtalarla sürekli hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığı eşya ve insan taşıyan çiftçiler.

- Evde kullanılan mutfak robotu, dikiş makinesi, ütü ve benzeri makinelerle, dışarıdan işçi çalıştırmamak şartı ile yapılan her türlü ürün (havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı) işyeri açmadan satanlar.