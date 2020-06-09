Geceliği 10 bin euroya villada mesafeli tatil

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte birçok sektörde başlayan hareketlilik turizmde de etkisini göstermeye başladı. Antalya’da rezervasyonların çoğu otel odalarından uzak, lüks villalara yoğunlaşıyor. Belek’te Susesi Luxury Resort ve Calista Luxury Resort’ta lüks villalara rezervasyonlar yapıldı.

24 SAAT ÖZEL HİZMET



Calista Luxury Resort’ta tesis içerisinde inşa edilen lüks villada özel aşçı, garson ve temizlik görevlileri 24 saat özel hizmet veriyor. Katarlı bir aile tarafından 10 günlüğüne rezerve edilen bu villanın geceliği ise 10 bin euro. Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, “Villaları soranların sayısı çok arttı” dedi. Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da, “İki villamız ilerleyen tarihlere rezerve edildi” ifadelerini kullandı.

Turlar başladı

Kuşadası'ndaki turizm acenteleri de, tur programlarına yeniden başladı. Ege Tur firmasının sorumlusu Murat Yaman, “Tedbirlere uyulduğu sürece risk yok.Turlarımız önlemler kapsamında devam edecek” dedi.