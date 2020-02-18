Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman? İşte 2020 TOKİ Gaziantep kura tarihleri

2020 TOKİ Gaziantep kura tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştı. TOKİ Gaziantep Konutlarına başvuranların heyecanla beklediği kura tarihi belli oldu. Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde..

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Gaziantep Şahinbey Konutları kurası 30 Mart 2020 Pazartesi, Şehitkamil Konutları kurası 31 Mart 2020 Salı, Nizip Konutları kurası 20 Nisan 2020 Pazartesi, İslahiye Konutları kurası 3 Haziran 2020 Çarşamba, Nurdağı Konutları kurası

3 Haziran 2020 Çarşamba günü çekilecek.

TOKİ GAZİANTEP KONUT PROJELERİ 2020

GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1330 adet 2+1, 570 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.900 konut.

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.): 1540 adet 2+1, 660 adet 3+1 olmak üzere toplam 2.200 konut.

GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ: 350 adet 2+1, 150adet 3+1 olmak üzere toplam 500 konut.

GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ. 280 adet 2+1, 120 adet 3+1 olmak üzere toplam 400 konut.

GAZİANTEP İLİ GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ: 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut.