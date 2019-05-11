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Galataport'la 2.5 milyon turist gelir

Galataport'la 2.5 milyon turist gelir

Turizm Bakanı Ersoy Galataport'la 500 bini personel olmak üzere 2.5 milyon turistin İstanbul'a gelmesini beklediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport Projesi’nde incelemelerde bulundu. Ersoy, “Ortalama 4 bin yolcudan 500 gemi geldiğini hesapladığımızda 2 milyon turist yapar. Bir de bu 2 milyonun yanında en az 500 bin personel var. Personel de çok ciddi harcaması olan bir kitledir. Yani o zaman 2.5 milyona çıkıyor” diye konuştu.  

REZERVASYONLAR ARTTI

Ersoy, şimdiden cruise rezervasyonlarında artış görülmeye başladığını söyledi. Gemilerin olmadığı dönemde, açılıp kapanan duvar sistemi sayesinde limanın halka açık olacağının altını çizen Ersoy, projenin 2021 itibarıyla tam kapasiteli hizmete gireceğini kaydetti.

Ersoy, İstanbul’a yaklaşık 360 geminin yanaştığını belirterek, "Kapasite şimdi 560’a kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı. 

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