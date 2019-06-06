Futbolcu transferine rekabet ayarı

Miray ÇİMEN

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’tan futbol dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Torlak, futbolcu ve teknik adamlar ile şirketlerin CEO’ları gibi nitelikli insan kaynağına yönelik iş sözleşmelerini, rekabeti kısıtlayıcı maddeler yönünden inceleyebileceklerini belirtti. Torlak, “Nitelikli insan kaynağı ile özellikle statik konumda çalışanların rakipler arasındaki transferleri konusu ‘rekabet ihlali’ bağlamında, yavaş yavaş kurulumuzun gündemine gelmeye başladı. Örnekleri dünyada var, biz de teorik olarak çalışmalarımızı başlattık. Bu konunun bir kaç boyutu var” dedi.

“Sadece futbolcu veya teknik heyetler değil, CEO transferleri de incelenebilir” diyen Torlak, “Bu tür transferlerin iş hukukunun yanı sıra, rekabeti kısıtlayıcı boyutu da var. Sözleşmede rekabeti kısıtlayıcı maddeler bulunuyorsa, rekabet otoriteleri olarak ne yapmalıyız bunu araştırıyoruz. Örneğin bir futbolcu veya teknik adam benzer bir durumda gündeme gelebilir. Transfer öncesinde ‘benim piyasa fiyatım engelleniyor, piyasaya girmem zorlaştırılıyor’ gibi bir takım durumlarla Kuruma başvurabilir. Böyle bir başvuru halinde ne yapılması gerektiğini teorik bazda konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Google ceza yiyebilir

Rekabet konusunda Google arama moturuna yönelik 3-4 ayrı dosyaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirten Torlak, “Google’ın kendi arama motoruna ve kendi alışveriş sitesine yönlendirmesiyle reklam konusunda yaptığı sözleşmelerin rekabete aykırılık taşıdığı iddialarını içeren dosyaları inceliyoruz. İhlal tespit edilirse ve karar öyle çıkarsa idari para cezası uygulanabilir” dedi.