Fuarlar iptal, ihracatta hedef birebir tanıtım

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, koronavirüsün tanıtım çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Hemen hemen tüm uluslararası fuarlar iptal edildi. Yeni pazarlar bulmanın yanında mevcut pazarları korumak için de aşırı gayret gerekiyor. İhracatı artırmak için hedef pazarlara fuarlar yoluyla ulaşamasak da birebir görüşmelerle tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

HIZ KESMEDEN DEVAM



İhracatı artırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kılıçer, şöyle devam etti: “Hedefimiz ihracatçı firma sayısını da artırmak. Bu yıl Hatay, Adana ve Mersin’de olmak üzere 3 yeni URGE projesini hayata geçireceğiz. Yeni firmaları da ihracatçı ordusuna katılmasını sağlamayı hedefliyoruz.”