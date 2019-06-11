  • $5,7868
  • 6,5535
  • 247.084
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 23:56 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 00:10

Forbes analisti: Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir

Forbes analisti: Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir

ABD'de iki haftada bir yayınlanan iş dergisi Forbes'un analistlerinden Naeem Aslam, sosyal medya şirketi Facebook´un kripto para birimi GlobalCoin´in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin´in Haziran ayında 10 bin dolara yükselebileceğini ileri sürdü.

The Information´da yer alan bir haber, Facebook´un GlobalCoin isimli stablecoinini 18 Haziran´da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Kripto para birimleri piyasalarında toplu satışların etkisiyle görülen düşüşe rağmen yatırımcıların bir süredir beklediği GlobalCoin´in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin´de yeniden artış eğilimi görüleceğini söyleyen Aslam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ay boyunca Bitcoin fiyatı için beklentilerim olumlu ve Facebook etkinliğinin Bitcoin fiyatının yükselmesi için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Facebook, bütün açıkları kapattığından emin olmalı çünkü şirketin en ufak bir hatası bile kripto para ekosistemine büyük zararlar verebilir."

(DHA)

PKK´lılar Kaçacak Delik Arıyor... Komandolar Hakurk´u Teröristlere Dar Etti

Bu Harekete Bir İsim Arıyoruz :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Lavanta Tarla Günleri

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.