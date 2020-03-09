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Fitch'ten 'petrol' açıklaması: Baskı yaratacak

Fitch'ten 'petrol' açıklaması: Baskı yaratacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.

Fitch'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez'deki mali gelirleri GSYH'nın %2-4 oranında düşürdüğüne işaret ederek, "Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali rakamlarında açıkça görülecek" dedi.

Brent petrol bugün sert düşüşle varil başına 35 dolara kadar gerilerken; tüm Körfez ülkeleri için başabaş fiyatlar -bir ülkenin bütçesini dengelemek için gerekli olan fiyatlar- bu seviyenin çok üzerinde bulunuyor.


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