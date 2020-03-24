Fırtınalı havada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Borsa İstanbul’da, hisse fiyatlarındaki sert düşüş ve oynaklıklara seyirci kalmayan ve yatırımcının yanında yer alarak “hisse geri alımı” programı uygulayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Küresel piyasalardaki panik havasına bağlı olarak Borsa İstanbul’da son 5 haftadır etkili olan satıcılı seyir, hisse senedi fiyatlarının çoğunlukla olması gereken seviyenin çok daha düşüğüne gerilemesine neden oldu. Piyasalardaki panik satışları nedeniyle hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmaların önüne geçebilmek için son bir haftada “hisse geri alımı” yapan şirketler, yatırımcı ve uzmanların güvenini kazandı.

SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİLER



Analistler, uzun vadeli hisse yatırımı tercihinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilen “gerektiğinde hisselerine sahip çıkma” konusunda bugünlerde önemli bir sınavdan geçildiğini belirterek, yatırımcılarını bu fırtınalı havada yalnız bırakmayan şirketlerin uzun vadede kazançlı çıkacağını ifade etti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya borsalarında neden olduğu panik havası ile yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, son 5 haftadaki düşüş yüzde 29 oldu. Şubatta yüzde 11 değer kaybederek 105.993 puana gerileyen BIST 100 endeksi ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlamasıyla martın ilk 2 haftasında yüzde 19 gerileyerek 85.795 puana indi.

51 MİLYON HİSSE ALINDI



Bu fırtınalı dönemde 40 hisse senedinde şirket tüzel kişiliği ya da ortağı, yatırımcısına destek olmak için elini taşın altına koydu ve hisse geri alımı yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan duyurulara göre, yaklaşık 51 milyon adet hisse senedi bu kapsamda geri alınırken, alımların tutarı yaklaşık 215 milyon liraya ulaştı. Son bir haftada yoğunlaşan hisse geri alımlarında, VakıfBank, Enka İnşaat, Halkbank, TAV Havalimanları, Mardin Çimento ve Turkcell’de en yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirilirken, henüz alıma başlamamasına karşın geri alım programı için çalıştıklarını açıklayan şirketler de bulunuyor.

FED KARARI COŞTURDU



Güne karamsar ve sert satış baskısıyla başlayan küresel piyasalar Fed’in ‘limitsiz’ alım hamlesiyle pozitife döndü. Yüzde 3’ün üzerinde eksileri gören BIST 100, bütün kayıplarını geri aldı. Fed'in açıklaması öncesinde 83 bin 200 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, 20 dakika içerisinde 3 bin puanlık kaybını geri verdi ve cuma günkü kapanış seviyelerine geldi. Saat 15:53 itibarıyla BIST 100 Endeksi 85 bin 740 puandan yüzde 0,06’lik kayıpla işlem gördü. BIST 100 günü yüzde 1.39 düşüşle 84 bin 599 seviyesinden kapattı. FED kararı öncesinde 6,60’ın üzerine çıkan dolar/TL kuru, açıklamayla 6,57’lere kadar çekildi.