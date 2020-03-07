Fırsatı kaçırmayalım

Jeotermal enerji elektrik üretimi, bölgesel ısıtma ve soğutma, seracılık ve termal turizm alanlarında kullanılıyor. Elektrik üretebilmek için jeotermal kaynağın belli bir seviyenin üzerinde ısı üretmesi gerekiyor. Türkiye’de jeotermal enerjinin elektrik üretimi için en uygun olduğu iller Aydın, Denizli ve Manisa. Madde madde jeotermal enerjinin kullanım alanları şu şekilde:

Elektrik Enerjisi Üretimi: 130°C ve üzeri sıcaklıklarda ekonomik olarak yapılabilir.

İklimlendirme (Isıtma, Soğutma): Bina, Şehir, Seracılık vb.

Endüstriyel amaçlı kullanım: Isıtma, kurutma, pişirme vb.

Kimyasal madde eldesi: Kuru buz üretimi (CO2), Li, Çeşitli tuzlar, H2, Ağırsu, Borik Asit, Amonyum bikarbonat eldesi ve Gübre vb.

Kaplıca amaçlı kullanım (Termal Turizm): 36- 45°C arası balneolojide ideal sıcaklık

Kültür Balıkçılığı

Mineralli su olarak kullanımı

Entegre Kullanım: Yukarıdaki yararlanmaların fiziksel ve kimyasal özelliklere göre (elektrik eldesi, ısıtma– soğutma, endüstride yararlanma, kimyasal madde eldesi CO2, sera, kaplıca vs.) birlikte yararlanılmasına entegre uygulamalar adı verilmektedir. Enerji verimliliği açısından en uygun kullanım şekli enerjinin entegre kullanımıdır.

TOSKANA MODELİ ÖRNEK OLDU



İtalya’nın Toskana bölgesi jeotermal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü ilk bölge. Burada 200 yıllık santraller bulunuyor. Bölge elektriğinin %73,2’sini yenilenebilir kaynaklardan ve bunun da %40’a yakınını jeotermal kaynaklardan üretiyor. 2017’de Toskana’daki jeotermal bölgeler 120 binden fazla kişiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 60 binden fazlası gerçek jeotermal turistlerdi. Toskana’daki jeotermal sektörü, Pisa, Siena ve Grosseto illerinde yaklaşık 3000 kişiyi istihdam ediyor. İtalya’da yaklaşık 800 MW kurulu güce sahip 34 jeotermal enerji santrali var. Bu santraller yılda yaklaşık 6 TWh (terawatt) elektrik üretiyor.

JEOTERMAL ENERJİ TÜRKİYE’NİN ŞANSIDIR



Jeotermal enerji kaynaklarına sahip Türkiye, yenilenebilir temiz enerji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda. Bütün dünyada jeotermal santraller doğa dostu ve çevreci enerji olarak kabul ediliyor.

TEMİZ ENERJİ

Atmosferde karbon emisyonu ve hava kirliliğine neden olmaz. Örneğin, İzlanda, binalarının yüzde 95’ini jeotermal enerji ile ısıtır, dünyanın en temiz şehirleri arasındadır.

AYDIN’DA ÖLÇÜM DEĞERLERİ YASAL SINIRLARI AŞMIYOR

Aydın’da çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen jeotermalle ilgili ölçüm sonuçları açıklandı. Aydın Valiliği, 13 ayrı jeotermal sahanın 2015-2019 yılları arasındaki aylık ölçüm oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada “İlimizde faaliyet gösteren JES’lerden kaynaklanan ve kötü kokuya sebebiyet veren Hidrojen Sülfürü (H2S) parametresi için yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak bakanlıktan yeterlik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır” ifade edildi.

AYKIRILIK YOK

Açıklamada “2015 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikâyet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan bu ölçüm analiz sonuçlarına göre; Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak belirlenmiştir. Bu ölçüm sonuçlarının yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. İlimizde bulunan tüm JES’lerin faaliyetleri, Çevre Mevzuatı kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından denetlenmekte ve mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemler uygulanmaktadır” denildi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR



1. YANLIŞ: Jeotermal enerji, yenilenebilir bir kaynak değildir.

DOĞRU: Jeotermal enerji, yeryüzünün yakın katmanlarındaki magmadan, su, buhar ve sıcak kayalardan temin ediliyor ve bu nedenle de dünya var olduğu sürece kullanılabiliyor. Doğal ve temiz bir enerji kaynağı olan jeotermal, sürdürülebilir, güvenilir, çevre dostu ve yerli bir enerji kaynağı.

2. YANLIŞ: Jeotermal enerji sürekli enerji sağlayamaz.

DOĞRU: Jeotermal enerji kaynakları, hava şartlarından bağımsız olarak haftanın yedi günü, günde 24 saat elektrik üretiyor. Bir jeotermal santralin üreteceği enerji önceden belirleniyor, dış etkenlerden etkilenmediği için de enerji planlamalarını dikkate değer bir doğrulukla kolaylaştırıyor.

3. YANLIŞ: Jeotermal enerji su kaynaklarını kirletiyor.

DOĞRU: Jeotermal enerji üretilirken doğaya zarar verilmiyor. Yerel su rejimi ve yüzey üzerinde olası etkilerini ortadan kaldırmak için jeotermal su ile yer altı suları kesinlikle birbirine karıştırılmıyor. Öte yandan kanunlar ve denetlemelerle sıkı prosedürlere tabi olan jeotermal enerji ile doğadan alınan yine doğaya aynı şekilde geri bırakılıyor.

4. YANLIŞ: Jeotermal üretiminde zehirli duman havaya karışıyor.

DOĞRU: Jeotermal, yeryüzü tabakasının altında ısınan sulardan elde edildiği için havaya salınan duman da sadece su buharı. Barajlarda ve sulama yapılan tarlalarda da benzer su buharı çıkışı oluyor, ancak bunun jeotermal santrallerinde daha yoğun ölçekte görülmesi yanlış anlaşılıyor.

5. YANLIŞ: Jeotermal enerji yeni duyulan ve geleceği belirsiz bir enerji kaynağıdır.

DOĞRU: Aslında jeotermal enerji dünyada ilk dönemlerden bu yana kullanılıyor. Paleo Hintliler’in jeotermal enerjiden elde ettikleri ısıyı ve mineralleri kaplıcalarda kullandığını biliniyor. Anadolu coğrafyasında da gördüğümüz jeotermal kullanımı, Roma İmparatorluğu aracılığıyla dünyaya yayılıyor. Isıtma ve bireysel kullanım projelerinin başlangıcı ise 1890’lara dayanıyor.

6. YANLIŞ: Jeotermal enerjiyi günlük hayatımızda kullanamayız.

DOĞRU: Jeotermal enerji, çevreyi korumasının yanı sıra ekonomimizi de olumlu etkiliyor. Türkiye’de geçen yıl, ilk altı ayda bir milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacı jeotermal ile karşılandı. Elektriğin yanı sıra ısıtma işlevi de olan jeotermal, evleri ısıtmak için yaygın olarak kullanılırken soğuk ülkelerde yolları ısıtmak için bile kullanılıyor. Yer altından elde edilen mineralli sular ayrıca kaplıca ve termal turizminin de yaygınlaşmasını destekliyor.

7. YANLIŞ: Jeotermal santraller tarım faaliyetlerine ve ağaçlara zarar veriyor.

DOĞRU: Karbondioksit oranın artması, sera gazı etkisi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel sıcaklık artışı, hava sıcaklığının yükselmesine ve kuraklığa neden oluyor. Jeotermal enerji ise yönetmeliklere uygun üretildiğinde bölgede bulunan doğal yaşama zarar vermiyor. Jeotermal enerji söylenenin aksine, tarım faaliyetlerinin artmasını da sağlıyor. Özellikle ülkemizde tarım faaliyetleri arasında önemli bir yeri olan seracılıkta kullanılıyor ve dört mevsim ürün elde edilmesini kolaylaştırıyor.