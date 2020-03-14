Fırsatçıya 81 ilde takip

Başta maske ve kolonya olmak üzere bazı gıda ürünlerde fahiş fiyat uygulayarak fırsatçılık yapanlara takip ağı genişliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve belediyelerin ayrı ayrı yürüttüğü fırsatçılara dönük denetimlere iş dünyası da kendi denetim mekanizmasını devreye soktu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81 ildeki oda ve borsalara yazı gönderek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasının çalıştırılması istenmişti. Geçtiğimiz aylarda da kamuoyuna yansıyan taklit ve tağsiş yapan firmalara dönük de bu mekanizma işletilmiş ve bu tür ürünleri üreten firma sayısında azalma yaşanmıştı. TOBB’a bağlı odalardaki disiplin kurullarının verdiği cezalar ‘meslekten men’e kadar varabiliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada“TOBB olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da önceki gün “Fırsatçılara karşı denetimlere başladık. Hapse kadar cezası olacak” demişti. Fırsatçılarn dönük MASAK da ayrı bir sorutşurma yürütüyor.

BAKANLIK EL KOYDU, KOLONYA KRİZİ BİTİYOR



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı. Böylece virüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlanacak.

ÜRETİM ARTIŞI SAĞLANACAK



Uygulama, benzinin kalitesini ve akaryakıt fiyatlarını etkilemezken, kolonya krizini ve fahiş fiyat artışını da durduracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını belirterek, “Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla virüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak” dedi.

PANİĞE GEREK YOK STOKLARIMIZ DOLU



Önde gelen ticari örgütler güvence verdi. İş dünyası temsilcileri gıda ürünlerinde yürütülen panik havasına karşı vatandaşı uyararak “Stoklarımız dolu” dedi.

TEDARİK SIKINTISI YOK



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Şunu açıkça belirtmeliyim ki organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yoktur. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcuttur. Ürünlerin raflarda zaman zaman tükeniyor olmasının sebebi ani talep artışı. Bu şekilde tükenen ürünlerde de hemen merkez depolarımızdan gerekli tedarik yapılmaktadır.

FIRSATÇILARI BİLDİRİN



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Vatandaşlar panik halinde gıda ve ihtiyaç maddeleri alışverişine çıktı ancak paniğe gerek yok. Mevcut koşullarda gıda ya da diğer ihtiyaç maddelerinin temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Başkentte vatandaşlar virüs fırsatçılığı yaptığını belirlediği üyelerimizi 0 312 201 82 55 numaralı telefona bildirsin.

EŞZAMANLI DENETİM



Türkiye genelinde Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler ve belediye zabıtaları kolonya ve hijyen ürünleri ile bazı gıda ürünlerinde fiyat denetimi yaptı. Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen firmalara işlem yapıldı.

MAKARNADA KAPASİTE FAZLASI VAR



Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, virüs salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu söyledi.

TÜKETİMDEN FAZLA

Abduülkadir Külahçoğlu, son 2 günde bir aylık satış gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Külahçıoğlu “Ülkemizin üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde” diye konuştu.



2.4 LİRAYA MASKE SATACAK



Metro Market, alış fiyatına maske satacağını duyurdu. Ancak her bir tüketici için 3 maske alım sınırlaması getirildi. Mağazalarda 3 katlı bez maskenin tanesi 2.4 liradan FFP2 tip maske ise 14 liradan satılacak. Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Tedarikçilerimiz ile görüşerek 100 bin adet maskeyi hızlı bir şekilde tedarik ettik” dedi.

HAYVAN GİRİŞİNE DURDURMA



Tarım ve Orman Bakanlığı ülkeye egzotik ve pet hayvanların girişini durdururken, hayvanlarda virüs tespitine iliişkin gerekli altyapının da olduğunu duyurdu. Açıklamada gıda denetim ekiplerinin, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayarak bu tür ürünlerin arzına izin verilmeyeceği de belirtildi.