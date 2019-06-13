Firmalara 25 milyar TL'lik yeni kredi musluğu açıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME paketinden sonra, KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için bir müjde daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla 25 milyar TL’lik yeni bir destek devreye alınıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni paket de enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. ‘Ekonomi Değer Kredisi’ ismiyle devreye alınacak yeni paket piyasalardaki rahatlamaya katkı verecek.

MALİYETLERİ DÜŞECEK

12 bankanın katıldığı paketin en önemli amacı işletmelerin finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı olacak. Bankaların sunacağı kredi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. Böylece, yakın zamanda düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Bankalar da, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge edebilecek.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Hem bankalar hem de işletmeler için büyük avantajlar sağlayan paket kapsamında TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise şöyle olacak:

- 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4

- 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5.

Hangi bankalar var?

Yeni pakete katılan bankalar da şöyle: Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank.

HER DURUMDA DESTEK SÖZÜ

Bakan Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamada, “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” sözü vermişti. Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi sektörü sevindiren paketler açıklanmıştı. Yeni paketle özellikle istihdama ve sanayiye destek sağlanacak.

Kredi limiti ciroya göre belirleniyor

- Faiz oranı hesaplanırken kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

- Paketle firma bazında elde edinilen ciroya göre 5 milyon TL ila 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

- Paketin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere; 12 milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki İşletmelere tahsisi öngörülüyor.