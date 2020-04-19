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Filyos Limanı inşaatı tam gaz devam ediyor

Filyos Limanı inşaatı tam gaz devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken Filyos Liman İnşaatı çalışmaları ise tam gaz sürüyor. Çalışmaların bu yıl tamamlanması bekleniyor

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapı liman inşaatının yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

Filyos Limanı projesi son sürat devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

BU YIL TAMAMLANACAK

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı 25 milyon ton kapasite ile Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle Türkiye'de de sıkı tedbirler alındı. 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu şehirlere giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatıldı. Salgın sebebiyle bazı çalışmalara ara verildi veya durduruldu. Ancak liman inşaatı çalışmaları son hızıyla sürüyor.Çalışmaların 2020 yılında bitmesi ön görülüyor.


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