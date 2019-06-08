Filyos Limanı 20120'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ndeki Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen Filyos Projesi’nde sona yaklaşıldığını söyledi. Bakan Turhan, “Fiziki gerçekleşme yüzde 80'e ulaştı. Limanın 2020 yılında hizmete alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

BEŞ DEV YATIRIMDAN BİRİ

Turhan, Sultan Abdülhamid döneminde hazırlanan ‘Anadolu’da Genel Üretim Raporu’nda, Filyos’ta denizden açılacak kanallar aracılığıyla gemilerin Gökçebey’e kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulmasına dayanan yatırım hayalinin, 2014 Devlet Yatırım Programı’nda gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Limanın Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olduğunu belirten Turhan, buradaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

TİCARETİ GENİŞLETECEK

Ulaştırma Bakanı Turhan, Filyos Limanı’nın sağlayacağı faydalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Filyos Limanı'nın hizmete girmesiyle Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin, dünya ülkeleriyle ticaret yapmasına imkan tanınacak. Baltık Denizi’nin Tuna Nehri’yle Karadeniz’e bağlanması neticesinde oluşacak yük hareketleriyle Karadeniz’de yoğunlaşması beklenen deniz trafiğine çağdaş limancılık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bunun da ülkemize ekonomik ve stratejik katkı sağlanması bekleniyor.”

1600 metre uzunluğunda rıhtım

Filyos Limanı projesinin altyapı inşaatlarının ihalesinin 2014’te yapıldığını belirten Turhan, 2016’da sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirilen limanın, 2020’de hizmete alınmasının planlandığını ifade etti. Proje ve keşif çalışmaları sonucunda 14 metre derinliğinde, bin 600 metre uzunluğunda rıhtım yapılacağını anlatan Turhan, rıhtımın kazıklarını temin amacıyla çelik boru imal fabrikasının şantiye sahasında kurulmaya başlandığını söyledi. Bakan Turhan, 19 metre derinliğinde, bin 400 metre uzunluğundaki rıhtım ve geri saha düzenlenmesi işinin ihalesine de bu yıl çıkılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Endüstri bölgeleri de kurulacak

Bakan Turhan, Filyos’un Karadeniz’in de en büyük limanları arasında yer alacağını belirterek, "Limanda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak" dedi. Limanın üstyapı, ekipman temini ve işletilmesinin ise yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirileceğini söyledi. Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Filyos Çayı’nın her iki yakasında tasarlanan endüstri bölgeleri için Karayolu ve Demiryolu Bağlantısı Etüt Projesi’nin de bu yıl tamamlanacağını belirtti.