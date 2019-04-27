Filo yatırımları arttı, pilot sayısı 10 bin barajını aştı

Havacılık sektörü 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle hızla büyüdü. Dünya Pilotlar Günü'nde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan alınan bilgiye göre, sektör artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve biletlerdeki düzenlemeyle gelişmesine devam ediyor.

YABANCI SAYISI AZALDI

Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı 2018 sonu itibarıyla 10 bin 189'a yükseldi. Söz konusu rakam, 2017'de 9 bin 988 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece yüzde 2 artış gerçekleşti. Uçak ve helikopterlerde çalışan pilotların 544'ünü yabancılar oluşturuyor. Türk sivil havacılığında hizmet veren yabancı pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 25.7 azaldı.

Sektör cirosu 110 milyar lira

Türkiye'de 2003 yılında sivil havacılık sektöründe yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 205 bine ulaştı ve istihdam üçe katlandı. Sektörün 2018 yılı cirosu da 110 milyar liraya yükseldi. Sivil havacılık işletmeleri bünyesinde geçen yılın sonu itibarıyla 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık aracı, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam bin 404 aracın yer aldığı görüldü.