'Fiber altyapıda 2023 yılı hedefi 550 bin kilometre'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının, bilişim teknolojileri sektörünün internet, mobil telefonlar ve diğer akıllı cihazların ekonomik ve sosyal hayatın her aşamasında kendini göstermesiyle daha da önem kazandığını söyledi.

BU YIL 25 BİN KM EKLENECEK

Hem mobil hem de sabit genişbant için olmazsa olmaz konumundaki fiber altyapı uzunluğunun geçen yılın sonu itibarıyla 355 bin kilometreye çıktığını aktaran Bakan Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapı uzunluğunun bu yılın sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaşmasının amaçlandığını ifade etti. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasında fiber altyapı uzunluğunun önemine dikkati çeken Turhan, 2023’e kadar 550 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Turhan, söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümde öncelik yüksek hız

Bakan Turhan, dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından olan fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının temel öncelik olarak değerlendirildiğine işaret etti. Erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişlilik de gözetilerek azamileştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Turhan, ortak altyapıların kurulumuna ilişkin düzenleme yapılacağını, mevcut altyapıların daha verimli kullanımı için önlemler alınacağını söyledi.

Daha dayanıklı

- 1.000 megabite kadar yüksek hızda internet bağlantısı sağlar.

- Fiber optik kablolar iletimi ışık hızında (300 bin km/s) yapar.

- Daha stabil bağlantı sunar.

- Rutubet ve benzeri çevre koşullarına karşı daha dayanıklıdır.

- Akıllı teknolojilere altyapı oluşturur. Sanayi ve ticarette yeni teknolojilere olanak sağlar.

Kalite iyileştirilecek

Fiber erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı kırsal bölgelerde alternatif çözümlerin teşvik edileceğini belirten Turhan, genişbant erişim pazarlarındaki düzenlemelerle rekabetin artırılması, fiber altyapı kurulumunu ve ortak altyapı kullanımını kolaylaştıracak elektronik altyapı bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi, yüksek hızlı genişbant internet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinin hedefler arasında yer aldığını kaydetti.