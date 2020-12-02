02 Aralık 2020 Çarşamba 22:05 | Son Güncelleme:
FİBA'nın 4 yeni rüzgar enerjisi santrali açıldı
FİBA Grubu'nun; Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da toplam 220 milyon dolar yatırımla kurulan 4 yeni rüzgâr enerjisi santrali üretime başladı.
Toplam 200 MW kurulu güce sahip 4 yeni RES’le grubun kurulu gücü rüzgar enerjisinde 550 MW’a, yenilenebilir enerjide 580 MW’a çıktı. Van’daki santralle Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi potansiyeline en büyük yatırımı yaptıklarını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “Enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 proje, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası” dedi.