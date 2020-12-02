FİBA'nın 4 yeni rüzgar enerjisi santrali açıldı

Toplam 200 MW kurulu güce sahip 4 yeni RES’le grubun kurulu gücü rüzgar enerjisinde 550 MW’a, yenilenebilir enerjide 580 MW’a çıktı. Van’daki santralle Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi potansiyeline en büyük yatırımı yaptıklarını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “Enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 proje, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası” dedi.