FED'in hamlesi panik butonu etkisi yaptı

Koronavirüs hasarlarını onarmaya çalışan merkez bankalarının hamleleri yetersiz kalıyor. Son olarak FED 3 Mart’tan sonra ikinci faiz indirimine giderken 700 milyar dolarlık da varlık alım paketi açıkladı. FED, politika faizini yüzde 1.00-1.25 aralığından, yüzde 0-0.25 aralığına çekerken dünyanın önde gelen 6 merkez bankası da küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı. Ancak atılan adımlar risk algısını daha da yükseltti ve piyasalarda ‘panik butonu’ etkisi yarattı.

AVRUPA ÇÖKTÜ



Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Avrupa’da borsalar çok sert düşüşler yaşadı. Almanya ve Fransa’da kayıplar yüzde 8’i aşarken, Londra Borsası’nda düşüş yüzde 7’ye yaklaştı.Amerika borsaları ise açılışta yüzde 8 düşünce devre kesiciler devreye girdi. Kanada, Brezilya ve Güney Afrika’da ise borsaların kayıpları yüzde 12’yi aştı. Borsa İstanbul da yüzde 8.07 düştü. Birçok borsada işlemler durdurulurken, dolar ise 6.42 lirayı gördü.

ALTIN ÇAKILDI



Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez 1.500 doların altını gördü. Altının gramı içeride de yüzde 1.5 düşerek 310 liraya indi. Altın ve ara piyasaları uzmanı İslam Memiş “Panik satışları yapanlar zarar ederler, sattıkları fiyattan geri alamazlar” dedi.

PETROL 30 $’IN ALTINDA



Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü 30 doların altına inerek 4 yılın en düşüğünü gördü. Petrol 2019’da ortalama 64 dolar düzeyindeydi.

IMF’DEN 1 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı. İlk adımda 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, “Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz” diye konuştu.