Fed'den dolar atağı! 6 Nisan'da devreye girecek

Fed'den yapılan açıklamada bu yolla dolar takas (swap line) olanağına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, "(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak" denildi.

Türkiye ile ABD merkez bankaları arasında dolar swap hattı bulunmuyor. ABD Hazinesi'nin verilerine göre Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların elinde Ocak itibarıyla yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili bulunuyor.

DHA