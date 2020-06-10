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  3. FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED 2020 toplantısı saat kaçta?
10 Haziran 2020 Çarşamba 15:05 | Son Güncelleme:

FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED 2020 toplantısı saat kaçta?

FED toplantısı ne zaman yapılacak" FED 2020 toplantısı saat kaçta"

FED toplantısı ne zaman yapılacak? Küresel piyasalar FED faiz kararı ile ilgili bilgi almak istiyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar FED 2020 toplantısı saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Amerikan Merkez Bankası (FED) Haziran ayı kararları sonra yurt içi ve yurt dışı piyasalar belirlenecek. Detaylı bilgi haberimizde.

FED toplantısı son durum gelişmeleri küresel piyasaların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) yapılacak toplantını ardından faiz kararını açıklayacak. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarını etkileyen açıklamaların yapılacağı saat merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED 2020 toplantısı saat kaçta? Alınan karar sonrası piyasaların yönü belirlenecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı bugün Türkiye saati ile 21:00’de gerçekleşecek. ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

FED NEDİR?

Federal Reserve adını alan kurumun kısa adı olarak kullanılmakta olan FED, kurum olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. Her ülkenin kendi ülkesine ait yerel para biriminin kendi ülkesinde bulunan merkez bankası tarafından kontrol edildiği ve yönetildiği dikkate alınırsa bu noktada FED’in de dünyanın en çok kullanılan para birimi olan doların kontrolünü üstlenen kurumu olduğunu bilmek gerekir. 

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