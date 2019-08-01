Fed faiz kararı doları nasıl etkiledi? Fed faiz indirimi sonrası dolarda hareketlilik!

31 Temmuz Çarşamba günü Fed faiz indirimine gitti. Bu kararın ardından binlerce insan ‘Fed faiz kararı doları nasıl etkiledi? 'Fed faiz indirimi sonrası dolar ne oldu?’ sorularına yanıt aramaya başladı. 11 yıl sonra faiz oranını %0,25 indiren Fed’in bu kararı hem Türkiye hem de Dünya gündeminde çok konuşulmaya başladı. Vatandaşlar Fed’in faiz indirimi sonrası doları nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı. Faiz indirimi sonrasında dolarda hızlı bir hareketlilik söz konusu oldu.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.55 üzerine çıktı.

Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlayıp 5.55'in altına inerken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 TL altından el değiştiriyor.

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.55 üzerine çıktı

Fed kararında bu hafta 25 baz puan indirime yüzde 77, 50 baz puanlık indirime yüzde 23 ihtimal tanınıyor. Her iki ihtimal de TL için orta vadede olumlu olarak değerlendiriliyor. Yapılacak faiz indirimi aynı zamanda Fed'in 10 yıl sonra atacağı ilk gevşeme olacak.

DOLAR NEDEN DÜŞMÜŞTÜ?

Analistler TL'nin faiz indirimine rağmen yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL'ye destek olmaya devam ettiğini ve "dolar neden düşüyor?" sorusunun öne çıkan cevaplar olduğunu belirtiyor.

TL YÜKSEK GETİRİYİ SUNAN PİYASALARDA

Beklentilerdeki iyileşme ve enflasyonda başlayan düşüşle birlikte TCMB geçen hafta 4.5 yıllık aranın ardından politika faizinde 425 baz puanlık indirime gitse de enflasyonda düşüş eğilimin süreceği dikkate alındığında TL hala yüksek reel getiriyi sunan gelişen piyasalar arasında yer alıyor.

ekonomideki gelişmelere dair düzenlediği değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye yatırım yapanın kazandığını belirtirken, Türkiye'nin düşük faiz sürecine girdiğini belirtti. Albayrak reel sektörün maliyetlerinin düşmesi anlamında her türlü faiz indirimine olumlu baktığını da söylerine ekledi.

Albayrak TL'nin değerine ilişkin sorulara ise rakamsal bir yanıt vermese de TL'nin küresel ticarette rekabetçiliği sağlayacak bir seviyede olmasının önemli olduğunu belirtti.

FED'DEN 11 YIL SONRA GELEN İLK FAİZ İNDİRİMİ

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi.

Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu.

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi.

Tutanaklarda komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilirken, "Küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına düşürmeye karar verdi. Bu eylemimiz komitenin ekonomik aktivitenin sürdürülmesi ve güçlü istihdam piyasası koşullarının sağlanmasını ve enflasyonun komitenin yüzde 2,0 hedef seviyesine getirilmesini desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda, "12 aylık bazda, toplamdaki enflasyon ve yiyecek ve enerji dışındaki enflasyon yüzde 2 seviyesinin altında." değerlendirmesinde bulunulurken, komitenin gelecekte faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomik görünüme ilişkin verileri ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği kaydedildi.

Komiteden sadece Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullandı.

Fed faiz indirim kararıyla finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirmiş oldu.