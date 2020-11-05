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05 Kasım 2020 Perşembe 11:08 | Son Güncelleme:

Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in Fatih'i matkabı döndürdü." diyen Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.

Sondajımız 75 gün sürecek.

Bereketli olsun. "

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