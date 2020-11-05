05 Kasım 2020 Perşembe 11:08 | Son Güncelleme:
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in Fatih'i matkabı döndürdü." diyen Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.
Sondajımız 75 gün sürecek.
Bereketli olsun. "
pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020
Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.
Sondajımız 75 gün sürecek.
Bereketli olsun. ������