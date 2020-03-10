Faizsiz sistemde piyasa kızışıyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Yıllık 25 milyar TL’lik hacme ulaşan faizsiz konut ve araç edindirme sektöründe rekabet daha da kızışıyor. Sistemde ay sonunda regülasyon sürecinin tamamlanması beklenirken, sektörün iki oyuncusu Finansevim ve Vakıfevim bu alanda güçlerini birleştirdi.

NİSANDA BİRLEŞİYOR



İki kurumun da yüzde 50 ortağı olan Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, kalan hisseleri de devralarak, her iki kurumun tek sahibi oldu. İki markayı Kolo Holding çatısı altında Finansevim olarak birleştiren Kolo, birleşmenin 6 Nisan tarihinde tamamlanacağını söyledi.

HOLLANDA’DAN FON



Birleşme sonrası sermayelerinin 25 milyona çıkacağını, bunu Hollanda’dan gelecek fonların desteğiyle 500 milyona çıkaracaklarını belirten Kolo, Hollandalıların 60 milyon euroya yakın yatırım yapacağını söyledi. Kolo, “İki yılda Finansevim markasıyla 400 çalışan ve 50 şubeye ulaştık. Vakıfevim de beş ayda 12 şubeye ulaşmıştı. Bu birliktelikle 2020’yi Türkiye’nin en büyük şube ağına sahip şirketi olarak tamamlayacağız” dedi. Finansevim’in vergi öncesi kârının 22 milyon TL olduğunu, ikinci yılında kâr açıklayan tek firmanın kendileri olduğunu kaydeden Kolo, yeni açılacak 100 şubeyle toplamda 160 şubeye ulaşacaklarını kaydetti. Kolo, “2020 sonu hedefimiz yüzde 200’lük bir büyümeydi. Birleşmeyle bu sayıya yılın ilk yarısında ulaşacağız. 2021’de ise yüzde 400 büyümeyle sektörün en büyüğü olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

CİROSU 50 MİLYARA ULAŞACAK



Faizsiz sistemin bugüne kadar 1 milyon kişiye dokunduğunu anlatan Kolo, sistemin regülasyonuna ilişkin sürecin ay sonunda tamamlanabileceğini ifade etti. Kolo, “Sürecin tamamlamasıyla sektörün yıllık cirosunun 50 milyara ulaşacağını düşünüyoruz” dedi. Kolo, regülasyondan sonra büyük firmaların faizsiz finans sistemine gireceğini ifade etti.