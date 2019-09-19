Faizler düştü satışlar patladı! İlk sırayı İstanbul aldı

Merkez Bankası’nın faiz indirimin ardından daha önce 2.40’larda gezen konut kredisinin yüzde 1’in altına çekilmesi meyvelerini verdi. Konut satışlarında yüz güldüren rakamlar 8 ay sonra geldi.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Konut satışları faiz indiriminin yaşandığı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 oranında artarak 110 bin 538’e çıktı. Geçtiğimiz aya göre ise konut satışlar yüzde 8,1 oranında yükseldi. Yaşanan artışta ipotekli (kredili) satışların etkisi büyük oldu. Düşen faizlerin etkisiyle ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bin 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.9 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut satışı ve yüzde 12.8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43.8 ile Bilecik oldu.

İSTANBUL LİDER OLDU

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ‘diğer satışlar’ ile ‘yabancıya yapılan satışlar’ ise düştü. Diğer satışlar yüzde 17.3 oranında azalarak 76 bin 390 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1.549 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova izledi.

Ağustosta geçtiğimiz aylarda olduğu gibi en fazla konutu Irak vatandaşları aldı. Irak vatandaşları Türkiye’den 675 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi. Ağustosta ilk defa satılan konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 azalarak 40 bin 634’e geriledi. İkinci el konut satışları da Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 artarak 69 bin 904’e yükseldi.

İNDİRİM SÜRÜYOR

Özel bankalarda konut faizindeki düşüş devam ediyor. Son olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1.15’e düşürdü. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre ödeme planları olacak.” dedi.

TALEP DAHA DA CANLANACAK

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şunları kaydetti:

"Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası tekrar canlandı. Vatandaşlarımızın tekrar konuta yöneldiğini görmek ülke ekonomisi ve gayrimenkul sektörü için umut vericidir."

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, şöyle konuştu:

"Kamu bankaları ile başlayan, özel bankaların da sürece dâhil olmasıyla yaygın hale gelen faiz indiriminin etkisiyle kredili satışlardaki artış, yüzde 168’i buldu. Bu artış, faiz indiriminin konut satışlarındaki itici gücüne ilişkin çok önemli bir gösterge oluşturuyor."

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan rakamlar bizi şaşırtmadı. Sektörümüz yeniden verimli günlerine dönüyor. Ekonomimizin yüksek bir katma değer elde etmesi notasında biz sektör paydaşları olarak üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştirmeye hazırız."

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, şunları ifade etti:

"Yılın kalan döneminde faiz oranlarının aynı şekilde seyretmesi, yılsonu hedeflerimize ulaşmamız ve stokların tüketilmesi açısından çok önemli kazanımlar sağlayacak."

AYİDER Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, şu şekilde konuştu: