Faizde düşüş devam edecek Türkiye'ye güvenen kazanır

UFUK KORCAN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye’de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz” dedi. Ekonomi haber müdürleriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, son bir yılın hem Türkiye hem de kendisi için tarihi bir yıl olduğunu belirterek, "İlginç bir yıl geçirdik ama Türkiye’yi çok güçlü bir noktaya taşıyan engin tecrübeleri edindiğimiz bir yıl oldu" diye konuştu.

ENFLASYON DÜŞECEK

Merkez Bankası’nın faiz konusundaki adımları iktisadi faaliyete, enflasyondaki iyileşmelere dayalı değerlendirmelerine göre attığını anlatan Albayrak, faizlerde aşağı yönlü sürecin daha net şekilde devam edeceğini gördüklerini söyledi. Albayrak, "2019 için ortaya koyduğumuz Yeni Ekonomi Programı’ndaki yüzde 15.9 enflasyon hedefini göz önünde bulundurarak, bu hedefin altında enflasyonla bu yılı kapatacağımızı çok net ifade edebilirim. Temmuzda baz etkisine dayalı hafif yükselme görsek de tahmin ediyorum, ağustos, eylül ve ekimdeki baz etkisinin güçlü cereyan edeceğinden kaynaklı, önümüzdeki süreç bu trendin daha da aşağı olduğunu gösteriyor.”

DAHA POZİTİF DÖNEM

Türkiye’nin 1 yıllık dengelenme sürecinde artık enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü trendin içine girdiğini vurgulayan Albayrak, “Ekonomideki dengelenmenin de başlamasıyla önümüzdeki yılın ikinci yarısının daha pozitif bir döneme gireceğini ifade edebiliriz" diye konuştu. Albayrak, vergi sisteminin rekabetçi bir yapıya kavuşması için bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Af dönemini artık geride bıraktık. Vergi reformu çalışmaları sürüyor. Sonbahara bir paket hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Bankaların indirimi bu hafta başlar

Albayrak, “En yakın dönemde zannediyorum bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere bu indirimleri çok net göreceğiz. Özel bankalarda son birkaç gündür ciddi bir hareketlenme başladığını görüyoruz. Kamu bankalarından ağustos itibarıyla çok daha somut adımları göreceğiz" dedi.

Hiçbir en kötü senaryo çıkmadı

BAKAN Albayrak, 2019 hedefleri açısından bakıldığında, temmuz itibarıyla birçoğunun çok daha ötesinde bir neticeyle yılı kapatacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “2020 ve 2021’de hem enflasyon, hem faizler, hem büyümede çok daha güçlü bir şekilde hayata geçeceğini göreceğiz. Gerek büyümede, gerek istihdamda birçok negatif tahminleri bir kenara olacak şekilde, beklenen hiçbir ‘en kötü senaryo’nun gerçekleşmediğini de, çok daha iyi bir neticeyle bu bir yılı kapatacağımızı ifade edebilirim.”

İki ayda 10 milyar dolarlık yabancı yatırımcı girişi var

“ENFLASYONU yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedefin altında kapatacağımızı ifade edebilirim” diyen Albayrak, şu mesajları verdi: “Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye’ye güvenen yatırımcı kazandı. Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum. Petrol ve gaz aramalarında Türkiye, Doğu Akdeniz’de çok önemli adımlar atıyor. İnşallah olumlu haberleri de yakında duyarız. İşsizlikle ilgili en kötüyü yüzde 14.7 ile geride bıraktık. Yaz aylarıyla birlikte yüzde 11-12’lere geldik.”

Türkiye %20-60 kazandırdı

BAKAN Albayrak, Türkiye’nin son bir yılda yatırımcısına yüzde 20 ila 60 arasında kazandırdığını belirterek, “Ama birileri de Türkiye’nin çok daha kötü gideceği yönünde bir senaryo çizdi. Peki bunlar ne kaybetti? Yüzde 10 ila 15 arasında” ifadelerini kullandı.

Bu iyileşmeyi ben bile beklemiyordum?

BAKAN Albayrak, şöyle devam etti: “Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline geçeceğinden bahsetmiştik. İhracat ve üretim odaklı bir süreçten bahsediyoruz. Bir yıl önce bu kadar hızlı bir iyileşmeyi ben bile beklemiyordum. Özellikle üretim ve ihracat açısından pozitif yöndeki seyrin güçlenerek devam ettiği, özellikle ‘köpük ithalatın’ ciddi anlamda düşmeye başladığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının cari dengeye pozitif katkı açısından başka bir dönem.”

İşsizlikte en kötü dönem bitti

İŞSİZLİKLE ilgili en kötü dönemin geride bırakıldığını vurgulayan Albayrak, “En kötüyü yüzde 14.7 ile geride bıraktık. Yaz aylarıyla yüzde 11-12’lere geldik” dedi. Albayrak, ikinci yarıdaki pozitif gelişmelerin istihdama yansıyacağını tahmin ettiklerini belirtti.