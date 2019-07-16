Facebook parasına ABD'den veto geldi 

ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü Twitter hesabından Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik yaptığı ağır eleştirilerin ardından, ABD Temsilciler Meclisi, ABD’de teknoloji şirketlerinin finansal kurumlar olarak hizmet vermelerini ve piyasaya dijital para birimleri sürmelerini yasaklamayı öngören bir teklif taslağı sundu.

1 MİLYON DOLAR CEZA

Facebook’un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra’nın mecliste büyük tepki toplamasının ardından oluşturulan teklif taslağı, onaylanması durumunda kurallara uymayan şirketlere günlük 1 milyon dolar ceza verilmesini öngörüyor.

Bankacılık patenti gerekli

ABD Temsilciler Meclisinden gelen söz konusu yasa taslağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin, Facebook’un kripto para birimi Libra ve diğer kripto para birimlerine yönelik eleştirisinin ardından geldi. Donald Trump, 2020 yılında piyasa sürülmesi planlanan Libra’ya değinerek kripto para birimlerinin banka olmak istiyorlarsa bankacılık patenti almaları gerektiğini ve ABD yasalarına uymaları gerektiğini belirtmişti.