13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:00
Facebook para karşılığı kullanıcılarını izleyecek
Sosyal medya devi Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.
Study, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak. Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.
YAPAY ZEKA VİDEO
Diğer taraftan Instagram’da paylaşılan bir Mark Zuckerberg videosu, sosyal medyada büyük tartışmalara sebep oldu. Facebook CEO’sunun veri ihlallerine ilişkin iddialı cümleler sarf ettiği videonun aslında yapay zekayla yapıldığı ortaya çıktı. Videonun Spectre isminde bir projenin tanıtımı kapsamında paylaşıldığı ortaya çıktı.