Facebook para karşılığı kullanıcılarını izleyecek

Study, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak. Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

YAPAY ZEKA VİDEO

Diğer taraftan Instagram’da paylaşılan bir Mark Zuckerberg videosu, sosyal medyada büyük tartışmalara sebep oldu. Facebook CEO’sunun veri ihlallerine ilişkin iddialı cümleler sarf ettiği videonun aslında yapay zekayla yapıldığı ortaya çıktı. Videonun Spectre isminde bir projenin tanıtımı kapsamında paylaşıldığı ortaya çıktı.