EYT'de son durum nedir? Bugün EYT son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğer bir ismiyle EYT düzenlemesi erken yaşta emeklilik şansı sunacak. Çalışan vatandaşlar prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremiyorlar. Dolayısıyla emekli olamıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise EYT açıklaması gelmişti.

EYT'DE SON DURUM NE OLDU?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu ve dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının görüşüldüğünü ve bunun uzun soluklu olacağını da söyledi.

"EYT'LİLER 65 YAŞINI BEKLEMEYECEKLER"

Bakan Selçuk, EYT tanımının aslında bilinenin aksine farklı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Hayır, kademeli olarak değişiyor. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş.

EYT'lilerin emeklilikten sonra çalışmak istediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru." ifadelerini kullanarak yapılan çalışmaların uzun soluklu olduğunu kaydetti.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir.