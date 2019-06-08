Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişme var mı? 8 Haziran EYT son durum ne?

EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, EYT gelişme var mı? Emeklilik için prim gün sayısını dolduran vatandaşlar yaş probleminden dolayı emekli olamıyor ve EYT’den faydalanmak istiyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı "Sizi belli açıdan haklı görüyoruz, belli açıdan imkanlara bakıyoruz, imkanlar zor. İnşallah imkanları denkleştirir öyle yaparız." şeklinde cevap verdi.

EYT NEDİR?

EYT: yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 1999 yılında çıkartılan emeklilik yasası sebebi ile 1999 ve öncesinde işe başlayıp, emeklilik yaşının çok ileriki yıllara uzaması şeklinde aktarılıyor.

EMEKLİLİK YAŞI ŞARTI KAÇ?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.

EYT ŞARTLARI NELER?

Erken emekli olma şartları kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösteriyor. Bilindiği üzere artık ülkemizde emekli olmak için sadece prim gün sayısını doldurmak yetmiyor. Emekli maaşı alabilmek için de yaşı beklemeniz gerekiyor.

Erken emekli olma şartlarından biri doğum borçlanması. Bilindiği üzere sınırı 3 çocuk olmak üzere doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasından faydalanmak için dikkat edilen bir nokta var. O da doğum yapmadan önce sigortanızın olması. Yani doğum yaptıktan sonra sigortanız işlenmişse doğum borçlanmasından faydalanamıyorsunuz. Şimdi gelelim doğum borçlanması için şartlara.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Her vatandaşa zorunlu olan askerlik sizin erken emekli olmanıza vesile olabilir. Askerliğe başlamadan önce sigortalı bir işte çalışan kişiler askerlik borçlanmasından faydalanabilir. Yedek subay olarak görev yaptıysanız ve eğitim aldıysanız o süre boyunca borçlanabilirsiniz. Er olarak askerliğinizi tamamladıysanız yine askerlik borçlanması durumundan faydalanabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI

EYT hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da, bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Olmayacak şeyleri söz veriyorlar. Biz böyle yapamayız" dedi. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, EYT'li bir milyon 300 bin kişi olduğunu, bu kişilerin emekli edilmesi durumunda ileride hazineye 60 milyar lira yük getireceği bilgisini verdi.

MHP'Lİ KALAYCI'DAN EYT AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı katılğı bir televizyon programında, "EYT, 3600 ek gösterge gibi konuları CHP, İYİ Parti, HDP istismar etti. Belediye seçimleriyle bu sorunlar çözülecekmiş gibi gösterdiler. Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten" açıklamalarında bulundu.

HAYATİ YAZICI: EYT’LİLERİ HAKLI GÖRÜYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığını ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşın "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili müjdeyi bekliyoruz, seçime kadar çıkacak mı?" sorusuna Yazıcı, gülümseyerek "Sizi belli açıdan haklı görüyoruz, belli açıdan imkanlara bakıyoruz, imkanlar zor. İnşallah imkanları denkleştirir öyle yaparız." şeklinde cevap verdi.