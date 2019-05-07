EYT son dakika yeni gelişme var mı? EYT yasası Meclisten çıkacak mı?

EYT son dakika yeni gelişme var mı? EYT yasası Meclis’ten çıkacak mı? bu soruların yanıtları herkes tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için son dakika haberlerini güncel olarak takip ediyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek gösterge ve EYT konularının en önemli konular arasında olduğunu ve meclis açıldıktan sonra ilk görüşelecek olan konunun bunlar olduğunu dile getirmişti. Peki, EYT Meclis gündemine geldi mi? EYT son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EYT SON DAKİKA YENİ GELİŞME VAR MI?

EYT son dakika yeni gelişmesi bugün için bulunmuyor. Ancak meclis çalışmalarına başladığında ilk görüşülecek olan konuların başında EYT yer alıyor.

EYT YASASI MECLİS’TEN ÇIKACAK MI?

24 Şubat'ta tatile giren meclisin açılmasının hemen ardından EYT gündeme alınarak müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili, “EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.” dedi.

DEVLET BAHÇELİ’DEN EYT AÇIKLAMASI



Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili son açıklama Devlet Bahçeli tarafından 19 Mart tarihinde yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı. İşte Bahçeli’nin açıklaması: Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular.Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.

Ama şimdiye kadar hiç yürüyüş yapmayanlar şimdi Ankara’da İstanbul’da yürüyüş yapıyorlar. Biraz evvel söylediğim erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Eğer seçimde netice alırsanız siz yapın. Sistemi değiştirecekseniz siz yapın. Ama yapamayacağınız bir şeyle toplumu hareketlendirerek gerginliği arttırmanın erken emeklilikteki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz kimlerse sabırlı olmaları lazım. Türkiye’nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım.

EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre;

Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6,2 milyon kişinin EYT kapsamında olduğunu, EYT Derneği ise yasa çıkması durumunda 100 bin kişinin emekli olacağını söylüyor.