EYT son dakika haberleri: 9 Mayıs EYT yeni gelişme var mı?

EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, “EYT yeni gelişme var mı?” sorusunu soruyor. EYT hakkında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor” açıklamalarında bulunmuştu. EYT ile ilgili son gelişmeleri merak eden vatandaşlar bu soruların yanıtını bulmak için haberimizin detaylarına inebilir.

İşte detaylar…

EYT SON DAKİKA YENİ GELİŞME VAR MI?

EYT son dakika yeni gelişmesi bugün için bulunmuyor. Ancak meclis çalışmalarına başladığında ilk görüşülecek olan konuların başında EYT yer alıyor.

MHP'Lİ KALAYCI'DAN DİKKAT ÇEKEN EYT AÇIKLAMASI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı katıldığı bir televizyon programında, "EYT, 3600 ek gösterge gibi konuları CHP, İYİ Parti, HDP istismar etti. Belediye seçimleriyle bu sorunlar çözülecekmiş gibi gösterdiler. Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten" açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN’IN EYT AÇIKLAMASI NE OLDU?

EYT hakkında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili, “EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor.

EYT’’LİLERE SÖZ VEREN MANSUR YAVAŞ SIRT ÇEVİRDİ

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu çözeceğine ilişkin vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili soruya cevap veremeden oturumu kapatıp salonu terk etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın “Adaylık sürecinde 700 bin EYT’linin sorunlarını çözeceğim demiştiniz. Gelecek yıl faaliyet raporları görüşülürken biz bu sorunları çözmüş olacak mıyız? Bize bu sorunları soran vatandaşlara ben ne cevap vereceğim?” sorusuyla karşılaştı.



EYT’lilerin sorunlarını çözme vaadiyle ilgili “Herhalde Mansur Bey yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karıştırdı. Kendisinin Cumhurbaşkanı seçileceğini zannediyor.” eleştirilerine muhatap olan Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Burhan’ın EYT’lilerle ilgili sorusuna cevap vermeden oturumu kapatıp salonu terk etti.

BERAT ALBAYRAK EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

BİNALİ YILDIRIM'DAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim öncesi EYT yasasının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT(Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN EYT AÇIKLAMASI



MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Nazlı Çelik tarafından canlı yayında, “EYT ile ilgili düzenleme seçim bildirgenizde vardı buna rağmen kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla ilgili nasıl bir adım atmayı planlıyor?” diye soruldu.

Bahçeli ise, “Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.” İfadelerini kullandı.