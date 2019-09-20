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  3. Eylül kira artış oranı 2019 ne kadar? Kira artış oranı hesaplama örneği sizlerle

Eylül kira artış oranı 2019 ne kadar? Kira artış oranı hesaplama örneği sizlerle

Eylül kira artış oranı 2019 ne kadar" Kira artış oranı hesaplama örneği sizlerle

Eylül kira artış oranı 2019 ne kadar? sorusu kiracılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kira sözleşmesi bu ay yenilenenler ne kadar zam yapılacağını araştırılıyor. Eylül kira artış oranları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Eylül kira artış oranı 2019 ne kadar? diye merak edenler için Eylül kira artış oranı 2019 haberimizde..

 

Eylül kira artış oranı 2019 ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ev sahipleri ve kiracılar ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Eylül ayında kira sözleşmeleri biten vatandaşlar aylık kira sözleşmelerini yeniden yapacak.Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Peki Eylül'de kiralar ne kadar artacak? diye araştırıyorsanız Eylül kira artış oranı haberimizde sizlerle..

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI 2019 NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." dedi..

EYLÜL KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda  yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş  gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici  fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı.     

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,39 yükseldi.     

TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise temmuza göre yüzde 0,59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13,45 arttı.

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