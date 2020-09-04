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  3. Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları bugün itibarı ile hesaplara yatırılmaya başlandı
04 Eylül 2020 Cuma 10:27 | Son Güncelleme:

Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları bugün itibarı ile hesaplara yatırılmaya başlandı

Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları bugün itibarı ile hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

534 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA 825 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

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