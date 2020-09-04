Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Engeli aylıkları sorgulama ekranı

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Selçuk: “Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerini bugün itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık” dedi.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI YATIYOR

Bakan Selçuk, 2020 Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

534 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA 825 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.