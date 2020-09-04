Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4358
  • 8,8133
  • 462.921
  • 1080.83
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Engeli aylıkları sorgulama ekranı
04 Eylül 2020 Cuma 10:32 | Son Güncelleme:

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Engeli aylıkları sorgulama ekranı

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı" Engeli aylıkları sorgulama ekranı

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Selçuk: “Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerini bugün itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık” dedi...

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Selçuk: “Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerini bugün itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık” dedi.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI YATIYOR

Bakan Selçuk, 2020 Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

534 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA 825 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Ankara Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
REDET-II projesinde önemli gelişme... Düşman radarları kör edecek
Bakan Akar'dan önemli mesaj: Sonuna kadar devam edeceğiz
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
Bakan Koca 'İstanbul'u geçti' demişti: İşte Ankara'daki Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni
Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor?

Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor?

Günde 6 öğünle kilo verebilirsiniz

Günde 6 öğünle kilo verebilirsiniz

FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na yönelik Uşak merke

FETÖ'nün ''kadın yapılanması''na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme haz&#x

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı