Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,359
  • 8,8238
  • 470.583
  • 1073.25
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Eylül ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Eylül kira zammı nasıl hesaplanır?
01 Eylül 2020 Salı 14:38 | Son Güncelleme:

Eylül ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Eylül kira zammı nasıl hesaplanır?

Eylül ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak" Eylül kira zammı nasıl hesaplanır"

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar, Eylül ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Eylül kira zammı nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Kira artışı,TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları baz alınarak hesaplanıyor. Aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da belli oluyor.

Eylül ayı kira artış oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kira sözleşmesini geçtiğimiz sene veya daha önceki yılların Eylül ayında imzalayanlara bu ay zam yapılacak. Kira zammı, kanunen TÜFE oranları baz alınarak yapılabiliyor. Kira artış hesaplamasında kullanılan oranlar her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılı Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapıldı
İt dalaşının detayları ortaya çıktı: Kadın pilotlarımız Yunan jetlerini kovaladı
Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Ekipleri şaşkına çevirdi... 6 milyon TL'lik kobra yılanı zehri ele geçirildi
UNESCO'nun listesinde... Yerli ve yabancı turistler akın ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu

Altın fiyatları bugün ne oldu? 1 Eylül 2020 çeyrek altın,

Altın fiyatları bugün ne oldu? 1 Eylül 2020 çeyrek altın, gram altın anlık fiyatları

İstanbul'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

İstanbul'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu a&

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor