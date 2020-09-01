Eylül ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Eylül kira zammı nasıl hesaplanır?

Eylül ayı kira artış oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kira sözleşmesini geçtiğimiz sene veya daha önceki yılların Eylül ayında imzalayanlara bu ay zam yapılacak. Kira zammı, kanunen TÜFE oranları baz alınarak yapılabiliyor. Kira artış hesaplamasında kullanılan oranlar her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2020 yılı Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.