Evsizlere konaklama projesi nedir, neleri kapsıyor? Bakan Zehra Selçuk açıkladı!

Evsizlere konaklama projesi koronavirüs salgını nedeniyle faaliyete geçiyor. Peki, Evsizlere konaklama projesi nedir, neleri kapsıyor? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, virüs salgınında en çok etkilenecek kesim için çalışamalar yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile beraber hareket edeceklerini söyledi. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVSİZLERE KONAKLAMA PROJESİ NEDİR?

Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı il müdürlüklerince "Evsizlere Konaklama Projesi"ni başlattıklarını söyleyen Selçuk, 81 il müdürlüğünün alacağı önlemlerle ilgili şu bilgileri açıkladı:

"Evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları veya bir mekanın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.

EVSİZLERE KONAKLAMA PROJESİ NELERİ KAPSIYOR?

-İllerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilmemeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları veya bir mekânın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.

-Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık kuruluşlarından destek alınarak bu kişilerin kontrollerin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak.

-Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilecek. Bu kapsamda oluşan giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânları çerçevesinde karşılanacak.

-Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, “Evsizlere Konaklama Projesi” kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgileri Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işlenecek.

-Sağlık Bakanlığı’nın salgın ile ilgili duyuruları takip edilerek, uygulamaya ilişkin talimatlara riayet edilecek. Şüpheli durumlar olması halinde ivedilikle sağlık hizmet birimlerine bildirilecek.

Bakan Selçuk, 81 İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen bu tedbirlerin hemen uygulamaya başlanacağının da altını çizdi.