Evlenecekler dikkat! 30 bin TL'den başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 553 bin 202 çift dünyaevine girdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilse de Ramazan Bayramı'ndan sonra evlenecek çiftlerin hazırlıklar için koşuşturması devam ediyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar birçok şey ev kurmak isteyen çiftlerin ihtiyaçları arasında bulunuyor.

MOBİLYADA KDV % 8

Mobilyada, KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması ve beyaz eşyadaki ÖTV indirimi 30 Haziran’a kadar devam edecek. İndirim sayesinde birçok üründe fırsat yakalamak mümkün. Son aylarda artan hammadde ve işçilik maliyeti nedeniyle birçok üründe, temmuzda fiyatların artacağını söyleyen sektör temsilcileri, eşya alacaklara 'elinizi çabuk tutun' tavsiyesinde bulundu.

- Evlenecek çiftlerin ev eşyası için 30 bin lirayı göz-den çıkarması gerekiyor.

- Ev ve mutfak eşyaları ihtiyacı minimum 6 bin TL'yi buluyor

- Salon 3, yatak odası takımı 4 bin liradan başlıyor. Beyaz eşya ve mutfak gereçleri de en az 15 bin TL’ye mal oluyor.

- Evin tamamı için halı fiyatları 4 bin liradan başlarken, tül, perde fiyatları da metresi 80 liradan satışa sunuluyor.

- Salon takımı fiyatları 3 bin lira, yatak odası takımlarının fiyatları 4 bin liradan başlarken, takımların marka ve kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

- Bulaşık ve çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı fiyatları da 2 bin 500 liradan başlayıp, ürünlerin özelliklerine göre 20 bin liraya kadar çıkıyor.

- Salon ve yatak odası takımı, TV ünitesi, yemek masasından oluşan düğün paketi fiyatları 6 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkıyor.

(Güneş)