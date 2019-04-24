Eve servis diyet mönüler 100 milyon gelir yarattı

Özgül ÖZTÜRK

Modern yaşamın koşuşturmacası, fast food’a artan eğilimle beraber pek çok kişi sağlıklı yemeğe erişim sağlayamıyor. Son verilere göre dünyada 650 milyondan fazla kişi obeziteyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Türkiye’de ise yetişkin nüfusun 3’te 1’inin obez olduğu tahmin ediliyor. Bu dönemde kilo kontrolü sağlamak isteyen, spora başlayan ya da farklı sebeplerle diyet yapmak isteyen kişilere hem zaman kazandıran, hem de ihtiyacı olan kalori ve besin ögelerini sağlayan ve adrese teslim diyet yemek servis eden firmalar kazançlı çıkıyor. Diyet mönüler vatandaşa kilo kaybettirirken yatırımcısına gelir kazandırıyor. Sağlıklı mönülere gösterilen talep nedeniyle son 10 yılda 50’ye yakın şirket kuruldu.

Her yıl % 50 büyüyor

Diyet yemek servisi pazarında günde yaklaşık 3000 adet kutu teslim edilirken 100 milyon liralık bir pazar doğdu. Sektörün başarılı firmalarından FitChef’in kurucusu Okan Teğen sektörün her yıl % 50 büyüdüğüne dikkat çekerek, "10 yıl içinde pazarın 1 milyar TL’yi bulması öngörülüyor. Bu işte başarılı olmanın anahtarı iyi bir mutfak kurmak” diyor.

En az 500 bin lira sermaye gerekiyor

Sektöre girmek isteyenlere yatırım tavsiyesinde bulunan Teğen “Bu sektöre girmek isteyenler 500 bin lira sermayeyi gözden çıkarmalı. Bu iş çiğ köfte ya da lokma işi gibi trend bir iş değil. Daha uzun vadeli düşünülmesi gereken ve iyi bir planlama isteyen bir iş. Tedarik, stok, pişirme, paketleme, teslimat, üye ilişkileri, pazarlama gibi her biri kendi içinde farklı bir operasyon olan ve insan faktörüne fazlasıyla bağlı aşamaları var. Bu yüzden ilk iş tecrübesi olan bu sektörden uzak dursun" dedi.

Çalışan kadınların hayatını kolaylaştırdılar

Sektöre yatırım yapan iki kadın girişimci Filiz Duman ve Müge Öztürk de başarıyı yakalayan isimler arasında yer alıyor. Filiz Duman’ın sigarayı bıraktıktan sonra aldığı 15 kiloyu vermek için hazırladığı sağlıklı mönülerden yola çıkarak kurduğu Roksi isimli firma, bugün çalışan kadınlar başta olmak üzere birçok kişinin hayatını kolaylaştırdı. Firmanın hedefi 3 yıl içinde 3 bin kişiye mönüleri satmak.