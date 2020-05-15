Eve ekmek alır gibi internet bağlattık

YAŞAR KIZILBAĞ



Koronavirüs nedeniyle evde kalan Türkiye, birçok işini internetten yapmaya başlayınca bu dönemde operatörlere de büyük iş düştü. Bu dönemde operatörler neredeyse ekmek dağıtır gibi evlere internet bağladı. Türk Telekom sadece nisan ayında 500 bin haneyi internetle tanıştırdı. Online sohbet toplantısı düzenleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın verdiği bilgiye göre sabit internete talep normalin 2-3 katına ulaştı.

İKİ KAT KAPASİTE VAR



Genel müdür yardımcıları Kaan Aktan ve Yusuf Kıraç’ın da katıldığı toplantıda Türk Telekom’un ilk 3 aylık bilançosunu açıklayan Önal, Türkiye’nin koronavirüs sürecini iyi yönettiğini belirterek “Kritik eşiği aştık” dedi. “Bu süreç iletişim alışkanlıklarımızı değiştirdi” diyen Önal evde geçen zamanın iletişim ve sosyalleşme ihtiyacını artırdığını belirtti. Mobilden ziyade sabit internete de talebin arttığını söyleyen Önal bu talepte memleketine giden öğrencilerin etkisi olduğunu anlattı.Önal “Ancak bugünkü talebin iki katını karşılayacak kapasiteye sahibiz” diye konuştu.

DATA YÜZDE 45 ARTTI



Önal “Günlük sabit data kullanımı şubat ayına kıyasla martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi” derken yaşanan trafik konusunda ise şunları söyledi: “12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde de yüzde 35’lik bir yükseliş görüyoruz. Uluslararası trafik ise yüzde 22 arttı.” Yusuf Kıraç ise nisan ayında yaptıkları 500 bin yeni internet bağlantısına kırsaldan ciddi talep geldiğini belirterek “Talep genellikle Adana, Gaziantep, Antalya gibi yerlere ve kırsala yayıldı” dedi. Kıraç günlük 20-30 bin internet bağlayıp arıza giderdiklerini anlattı.

YATIRIM HEDEFİNİ 6.4 MİLYARA ÇIKARDIK



Ümit Önal’ın verdiği bilgiye göre Türk Telekom, 2020’nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. 2019 ilk çeyreğinde 310 milyon TL olan net kar 2020’nin ilk çeyreğinde 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Son 12 ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise ilk çeyrekte 253 bin artarak 23.2 milyona çıktı. Ümit Önal yatarımlar konusunda ise “Özelleştirmeden bu yana 16.8 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yılki yatırım hedefini ise pandemi sonrası 5.8 milyardan 6.4 milyar liraya çıkardık. İlk 3 ayda ise 896 milyon lira yatırım yaptık” diye konuştu.

RAKAMLARLA TÜRK TELEKOM



Fiber: 308 bin km.

Abone: 48.4 milyon

Gelir: 6.3 milyar

Kâr: 661 milyon lira

2020 yatarım hedefi: 6.4 milyar lira

Son 15 yıldaki yatırım: 16.8 milyar dolar

61 POZİTİF VAKAMIZ OLDU



Ümit Önal, koronavirüs sürecinde 32 bin Türk Telekom çalışanının 12 bininin sahada olduğunu söyledi. Önal bugüne kadar 61 çalışanda pozitif vaka çıktığını belirtti. Önal “31’inin tedavisi bitti. 24’ünün tedavisi sürüyor. Çok şükür hayat kaybı yaşamadık” diye konuştu.