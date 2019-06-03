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  • Evde yaptıkları kekleri internet üzerinden satan iki kadın siparişlere yetişemeyince iş yeri açtı
03 Haziran 2019 Pazartesi 08:55 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:55

Evde yaptıkları kekleri internet üzerinden satan iki kadın siparişlere yetişemeyince iş yeri açtı

Evde yaptıkları kekleri internet üzerinden satan iki kadın siparişlere yetişemeyince iş yeri açtı

İstanbul'da evde yaptıkları pasta ve kekleri sosyal medya üzerinden satan iki kadın ürünlerinin yoğun ilgi görmesi üzerine iş yeri açtı.

Bahar Mülayim Şendur ve Burcu Şentürk. İki girişimci kadın, bir süre evde yaptıkları pasta ve kekleri sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Birbirinden güzel ürünler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine iş yeri açmaya karar verdiler. Kısa süre önce de Kadıköy Acıbadem'de Kekevim adıyla pastane açtılar. Butik pasta ve kurabiyeler kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı.

İki kardeş gösterilen ilgiden memnun. Ürünlerini özen göstererek hazırladıklarını belirten Bahar Mülayim Şendur ve Burcu Şentürk kardeşler kadınlara örnek olmaya da çalıştıklarını ifade ettiler.

(DHA)

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