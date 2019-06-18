'Ev'de talebi öne çekecek enflasyona endeksli kredi 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, dün duyurusunu yaptıkları Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ne ilişkin, “Enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik” dedi. AA Finans Masası’na konuk olan Aydın, konut sektörünün önemli paydaşlarından birisinin de bankalar olduğunu söyledi.

KONUT ÜRETİCİSİNE DE KATKI

Konut kredilerinin Tüketici Yasası uygulamaları nedeniyle sabit faizli olduğunu belirten Hüseyin Aydın, “Talepleri öne çekmek istedik. Bunu yaparken Türkiye’deki mevcut konut üreticilerinin hal-i pürmel­alini de iyi bildiğimiz için onlara bir katkı olmasını istedik” diye konuştu. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE + 0.19 (aylık) marj oranı olarak belirlendi.

VADE 140 AYA KADAR ÇIKABİLİR

Talebi nasıl artıracaklarını düşünerek bu ürünü öne aldıklarını aktaran Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, enflasyon oranı düştükçe oranın aşağı yönlü düşeceğini dile getirdi. Aydın, söz konusu kredide şu an banka olarak vadeyi 120 ay olarak belirlediklerini ancak talep edilmesi durumunda vadenin 140 aya kadar çıkarılmasının değerlendirilebileceğini söyledi. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek. Krediye başvurular dün itibarıyla başladı.

Faiz oranı nasıl hesaplanıyor?

Hüseyin Aydın, şu bilgileri verdi: “Kredide faiz oranı son açıklanan TÜFE’ye bankamızca belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Bugün 120 ay vadeli 500 bin lira üstü bir kredi için uyguladığımız aylık faizi yüzde 1.69. Ancak bu kredide oran şu anda yüzde 1.75’e denk geliyor. Bu krediyi neden alayım diyebilirsiniz? 10 yıl boyunca enflasyonun aşağı yönlü olacağını düşünüyorsanız ödediğiniz maliyet değişecek. Ancak diğerinde yüzde 1.69 sabit kalacak. Böyle bir ürüne sahip olduğunuzda bir daha kapama komisyonu ödemiyorsunuz. Yılda 2 defa güncelleyebiliyorsunuz; 6 ay ve 12 ay sürelerinde.”

Türk bankaları güçlü ve sağlıklı

Hüseyin Aydın, “Türkiye’de kredi taleplerini karşılayacak güçte, kuvvette bir bankacılık sektörü var. Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür. Sorunlu kredi oranı sadece yüzde 4 seviyesinde" dedi.

VakıfBank’tan ‘SarıPanjur’lu konut kredisi

VakıfBank enflasyona endeksli mevduat ürününden sonra ‘Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi’yle de enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azaltıyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Kredi faizi, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3,6 ya da 12 ayda bir güncellenecek" dedi.