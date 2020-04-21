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Evde kalırken ekmek de yaptık, saç da boyadık

Evde kalırken ekmek de yaptık, saç da boyadık

Metro Türkiye, birçok üründe satışların 5 ila 10 kat arasında arttığını açıkladı. Evde kek-pasta ve ekmek yapmak için kullanılan ürünlerin satışı 9 kat artarken, saç boyasında da 3 kat artış yaşandı.

Koronavirüsle değişen satın alma davranışlarını Türkiye genelindeki 37 mağazasındaki güncel verilere göre değerlendiren Metro Türkiye, bugünlerde gıda ve gıda dışı ürünlerde ortalama 5 ila 10 kat arasında artış yaşandığını açıkladı. Satın alınan ürünlere göre, sosyalleşme ihtiyacımızı mutfakta gideriyor; kişisel bakıma özen gösteriyoruz.

HAMUR USTASI OLDUK

Evde pasta-kek ve ekmek yapımı için kullanılan ürünlerin satışında ortalama 9 kat artış yaşandığı açıklayan Metro Türkiye, bu kapsamda hazır puding karışımlarında yaklaşık 5 kat, kuru mayalarda yaklaşık 8 ila 10 kat, kuru ekşi mayada 15 kat, donuk boyozda 5 kat, kefirde yaklaşık 4 kat artış gerçekleştiğini belirtti. Tüketicilerin bu dönemde kişisel bakımı ve sporu da ihmal etmediklerinin ifade edildiği açıklamada, saç boyasında 3 kat, kişisel bakım ürünlerinde 10 kat artış gözlemlendiği belirtildi.  

ATIŞTIRMALIK SATIŞLARI DA KATLANDI

Evde kalınan bu günlerde sosyalleşme zamanlarında tüketilen atıştırmalık grubu satışında da ciddi artış gözlemlendi. Kruvasanda 8 kat, cipslerde 3 kat, dip soslarda ortalama 6 kat, 1 kg’lık ay çekirdeğinde 3.5 kat, bisküvilerde 3 kat artış yaşandı. Çocukların daha fazla sosyalleşme ihtiyacı ise oyuncak satışlarında 2 kat artışa yol açtı. 


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