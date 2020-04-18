Evde fiber hızını katladılar

Türk Telekom: Tivibu, Muud, Playstore, uzaktan eğitime önemli katkı sunan eğitim platformları Vitamin, Raunt gibi dijital servisleriyle kullanıcılarına online deneyim sunan Türk Telekom, uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi. Bu kapsamda Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar, 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecek.

İŞLER HIZLANACAK

Turkcell Superonline: Fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardı. Bu sayede kullanıcılar işlerini daha hızlı yapabilecek, öğretmen ve öğrenciler daha hızlı dosya paylaşabilecek. Uygulama 31 Mayıs’a kadar sürecet. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Türkiye’yi ışık hızında fiber internetle tanıştıran Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısını Türkiye’nin hizmetinde” dedi.

İLETİŞİME VİRÜS TEDBİRLERİ



BTK da, elektronik haberleşme için atılacak adımları duyurdu. Basılı faturaya ara verilebilecek, işletmecilerin frekans talepleri karşılanacak. Online siparişlerin teslimatı 3 ay imza alınmaksızın yapılabilecek.