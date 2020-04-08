Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı tüm emekli vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu şartlar altında emekli maaşını çekmek için bankaya gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara maaşları evde teslim ediliyor. Evde maaş ödemelerine dair tüm detaylar haberimizde..

EVDE EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17’sinde,

- 7 olanlara her ayın 18’inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20’sinde,

- 1 olanlara her ayın 21’inde,

- 8 olanlara her ayın 22’sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24’ünde,

- 2 olanları her ayın 25’inde,

- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.

EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Emekli maaşının eve teslim edilmesi için şu adımlar izleniyor

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.

Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.