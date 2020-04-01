Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 1 Nisan 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hakkında vatandaşlar konuyu ilgiyle takip ediyor. Nisan ayına girmemizle beraber bu aya yatacak olana ödenekler merakla bekleniyor. Durumunu idame ettiremeyecek olan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelenin yanından ayrılmaması için birinci dereceden yakın kişilere ödeniyor. Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Nisan ayı evde bakım maaşı henüz hiç bir ilde yatırılmadı. Konu hakkında bilgi gelince haberimize eklenecektir.

EVDE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aylık alanlar e-Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini yapabilirsiniz Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

Evde bakım maaşlarına 2020 senesinde zam yapıldı.1.384 lira tutarındaki evde bakım maaşı, 2020 yılında 1.460 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİM ALABİLİYOR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.