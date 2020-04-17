Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bakıma muhtaç kişilerin 1.dereceden yakın akrabalarının bakması için devlet tarafından her ay belirli bir ödenek sağlanıyor. Bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Fakat evde bakım maaşı almak için bazı şartlar bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberde.
Evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?" soruları hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç bireyler için ödenen bu ödenek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?
Nisan ayı evde bakım maaşı ücretleri yatırılmaya başlandı. İşte il il bakım maaşı yatan yerler;
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.
1- Hatay 2- Tokat 3- Aksaray
4- Antalya 5- Samsun 6- Osmaniye
7- Ordu 8- Diyarbakır 9- Edirne
10- İzmir 11- Karabük 12- Ankara
13- Denizli 14- İstanbul 15- Konya
16- Şanlıurfa 17- Zonguldak 18- Uşak
19- Afyonkarahisar 20- Bilecik 21- Mersin
22- Manisa 23- Sakarya 24- Van
25- Erzurum 26- Çanakkale 27- Sivas
28- Bursa 29- Adana 30- Balıkesir
31- Kayseri
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.