Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

Evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?" soruları hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç bireyler için ödenen bu ödenek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Nisan ayı evde bakım maaşı ücretleri yatırılmaya başlandı. İşte il il bakım maaşı yatan yerler;

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

1- Hatay 2- Tokat 3- Aksaray

4- Antalya 5- Samsun 6- Osmaniye

7- Ordu 8- Diyarbakır 9- Edirne

10- İzmir 11- Karabük 12- Ankara

13- Denizli 14- İstanbul 15- Konya

16- Şanlıurfa 17- Zonguldak 18- Uşak

19- Afyonkarahisar 20- Bilecik 21- Mersin

22- Manisa 23- Sakarya 24- Van

25- Erzurum 26- Çanakkale 27- Sivas

28- Bursa 29- Adana 30- Balıkesir

31- Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.