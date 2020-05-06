Evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler mayıs ayın girmesiyle beraber araştırmalarını hızlandırdı. 1.dereceden yakın akrabaların, yaşlı ve engelleri ve bakım muhtaç kişilere evlerin bakılması için ödeniyor. Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 6 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay il il hesaplara yatırılıyor. Mayıs ayı evde bakım maaşı henüz yatmadı. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.