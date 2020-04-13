Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 13 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

Evde bakım maaşı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler "Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Her ayın ortasında yatan bakım ödeneklerini almak için belirli şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerinin yanından ayrılmaması üzere belirli miktarda maaş ödemesi yapıyor. Haberimizin içerisinden 13 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödenek bakıma muhtaç bireyler adına veriliyor. Nisan ayı evde bakım maaşı toplam 15 ilde yatırılıdı.

İşte evde bakım maaşı yatan iller;

Hatay, Tokat, Aksaray, Antalya, Samsun, Osmaniye, Ordu, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Karabük, Ankara, Denizli, İstanbul, Konya.

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EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.