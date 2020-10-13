Evde bakım maaşı yatmaya başladı

Geçmiş ay bakım maaşları yatma düzenine göre evde bakım maaşları ayın ikinci haftası itibari ile yatmaya başlıyor. Bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediliyor. Haber 7'de yer alan habere göre evde bakım maaşı yatan iller aşağıda yer alıyor.

Kars, 2- Sakarya, 3- Amasya , 4- Karabük, 5- Afyon, 6- Samsun, 7- Tokat, 8- Aksaray, 9- Düzce, 10- Bilecik, 11- Çanakkale

Diğer illerde yatıp yatmadığını sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

SMS İLE SORGULAMA

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni yılda gelen zam ile birlikte evde bakım maaşının ücretinde de artış oldu. Şu ana kadar toplamda 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığı 1 Ocak 2018 itibariyle 1068 liraya çıktı. Evde bakım maaşının önümüzdeki Temmuz ayında 1105 ve Ocak 2019'da 149, Temmuz 2019'da ise 1207 liraya çıkması bekleniyor.