11 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

11 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Evde Bakım maaşı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödeniyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 11 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi...

11 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı yatırılan iller; Amasya, Kırıkkale, Karabük ve Sakarya olarak sıralandı. Diğer illerde ise ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.